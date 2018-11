dan, Novinky, Právo

Deník o tom informoval s tím, že příslušník afghánského komanda byl vyslýchán v souvislosti s vraždou českého vojáka.

Ubitý afghánský příslušník speciálních sil Vahidulláh Chán byl podezřelý z vraždy rotného Tomáše Procházky z 22. října.

Devatenáctiletý afghánský voják podle vyšetřovatelů začal 22. října střílet na projíždějící české vozidlo na základně Šindánd v provincii Herát. Při útoku zemřel Tomáš Procházka a další dva čeští vojáci byli zraněni. Během několika hodin byl Chán zatčen afghánskými jednotkami a vzat do vazby západních sil. V době, kdy byl navrácen afghánským jednotkám, byl zbitý a v bezvědomí, uvádějí afghánští úředníci. Krátce poté zemřel.

Vražda českého vojáky byla jedním z nejzávažnějších útoků příslušníků afghánských bezpečnostních složek na koalici vedenou Západem, konstatoval New York Times.

Rotný Tomáš Procházka

FOTO: Armáda České republiky

České ministerstvo obrany popírá, že by se čeští vojáci na smrti afghánského vojáka podíleli. "Striktně odmítáme podobná obvinění. Probíhá standardní vyšetřování útoku příslušníka afghánských bezpečnostních sil na českého vojáka, kterého se účastní všechny zainteresované strany," napsala Právu mluvčí českého ministerstva obrany Alžběta Cimová.

Předali ho Čechům



Nejmenovaný představitel americké armády listu The New York Times potvrdil, že příslušníci zvláštních sil pomohli dostat podezřelého Afghánce do zajetí českých vojáků a v rámci vyšetřování byli následně staženi ze země.

Mluvčí Američany vedené mise v Afghánistánu Dave Butler vyšetřování smrti afghánského vojáka potvrdil, odmítl ale poskytnout detaily.

Člen rady provincie Herát Vakíl Ahmad Karuchí však uvedl: "Podle toho, co víme, voják zemřel na následky mučení," prohlásil. "Než byl předán afghánským silám, byl zmlácen," dodal místní politik.

Letos padli již čtyři čeští vojáci



Rotný Tomáš Procházka padl 22. října, když na něj afghánský voják začal střílet. Posmrtně byl povýšen do hodnosti štábního praporčíka a ministr obrany Lubomír Metnar mu také udělil Kříž obrany státu. [celá zpráva]

Procházka je už čtvrtým padlým českým vojákem v Afghánistánu v letošním roce. V srpnu zemřeli po teroristickém útoku u základny v Bagrámu Kamil Beneš, Martin Marcin a Patrik Štěpánek, kteří sloužili u mechanizovaného praporu v Táboře.