„Jsme skupina migrantů, pluli jsme ve člunu do Itálie a zachránila nás komerční loď. Řekli nám, že nás vezmou do Itálie, ale dopravili nás zpátky do Libye. A doteď zůstáváme na lodi. Nevíme, jaký nás čeká osud,“ řekl AP jeden z migrantů.

Loď Nivin byla na cestě do Misuráty, v pátek večer si ale všimla člunu s 93 migranty. Všechny vylovila a dopravila na pobřeží. Dva souhlasili s tím, že loď opustí, ostatní zůstávají.

„Víme, k jakým praktikám v Libyi a v libyjských vězeních dochází, takže nemůžeme dovolit vstoupit na libyjské území,“ cituje dále jednoho z migrantů agentura AP.

Ilustrační foto

FOTO: Hani Amara, Reuters