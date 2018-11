Novinky, ČTK

V sobotu ráno AFP informovala, že během pátku bylo zabito 110 povstalců a 22 příslušníků jednotek věrných jemenské vládě s tím, že od 1. listopadu zemřelo přes 400 lidí. V sobotu přišlo během intenzivních ozbrojených střetů o život dalších nejméně 43 vzbouřenců a 18 provládních vojáků.

Celkem si válka v Jemenu vyžádala zřejmě už 50 000 lidí, oficiální číslo 10 000 je dva roky staré.

Dobyté mlýny



Saúdy vedená arabská koalice v sobotu po bojích postoupila, když ovládla klíčové mlýny u přístavu, kde je 51 000 tun pšenice, kterou hladovějící obyvatelé nutně potřebují. Do areálu mlýnů dopadlo 60 granátů, ale silo nezasáhly. Jemenský ředitel Světového potravinového programu (WPF) OSN doufá, že se záhy obnoví provoz a mlýny budu měsíčně produkovat 21 000 tun mouky. Ta by se jinak musela dovážet.

Vzbouření šíitští Húsíové město od léta urputně brání, protože přes něj proudí všechny zásoby. Už minulý týden rozmístili na střechu jedné nemocnice své ostřelovače. Panují obavy, že by se kvůli tomu mohla budova stát terčem náletů.

Húsíové upevňují pozice i u druhé nemocnice. Její mluvčí Chálid Attija řekl agentuře Reuters, že lékaři i sestry „navzdory panice“ dál pracují na klíčových odděleních, jako je ARO nebo popáleninové centrum.

Provládní milice v Jemenu

FOTO: Anes Mahyoub, Reuters

Boje sílí



Přestože Spojené státy tlačí na ukončení války a chtějí dosáhnout příměří do konce listopadu, boje se stupňují. [celá zpráva] Saúdy podporované provládní síly zahájily minulý týden další ofenzivu ve snaze uštědřit Húsíům ještě před jednáním rozhodující porážku.

„Střety ve městě jsou úplně šílené. Z bombardování a ostřelování na východě mě bolí hlava. Lidé jsou kvůli granátům a střelbě uvězněni ve svých domech po celé hodiny a jejich domy navíc nejsou bezpečné,“ řekl obyvatel města Baším Džanámí. Cestu k přístavu ovládla skupina vycvičená v Emirátech za podpory vrtulníků AH-64.

Expert na oblast Hášim Umajsí k poslednímu vývoji řekl listu The Guardian: „Vždycky jsme si mysleli, že Hudajdá představuje červenou linii. Mezinárodní společenství vždy bránilo operaci. Ale koalice ukazuje ochotu ji překročit. A to musí Húsíe děsit.“ Doufá jen, že bude operace Zlaté vítězství rychlá. To se však zatím nezdá, o město se bojuje od léta a Húsíové je urputně brání. Kolem města položili statisíce min. Odmítli přístav předat pod patronát OSN, protože přes něj proudí dodávky do oblastí pod jejich kontrolou, a to i pro jejich bojovníky.

Urputná snaha arabské koalice získat město také souvisí s tím, že tlak na příměří je velký a v prosinci by mohlo být podepsáno, uvedla Elisabeth Kendallová z Oxfordské univerzity. Do té doby chce proto postoupit co nejdále.

Podvyživený jemenský chlapec

FOTO: Hani Mohammed, ČTK/AP

Hrozí hladomor



To vše jen zhoršuje situaci 600 000 lidí ve městě, mezi nimiž je polovina nezletilých. V zemi závislé na dodávkách humanitární pomoci akutně hrozí nejhorší hladomor na světě za desítky let. Uvedl to začátkem měsíce generální tajemník OSN António Guterres a vyzval k okamžitému ukončení bojů v Jemenu. V zemi podle WFP žije 18,5 milionu lidí, kteří nevědí, kdy se znovu najedí. [celá zpráva]

Město ležící na západě Jemenu na břehu Rudého moře má velký strategický význam. Je totiž hlavní vstupní branou pro zásobování země, jež se kvůli vleklému konfliktu ocitla na pokraji hladomoru.