Novinky, ČTK

Na videu jsou vidět tři muži, z nichž dva mluví arabsky a jeden farsí. Řídí auto a vyzývají k útoku na nevěřící v Íránu. Pravost videa zatím nebylo možné ověřit stejně jako to, zda na něm jsou skutečně atentátníci, kteří zaútočili na přehlídku v Ahvázu, připomínající krvavou irácko-íránskou válku z let 1980 až 1988.

Ve středu zveřejnila skupina Al-Furkán spojovaná s IS na síti Telegram varování, že přijdou další útoky. „Z boží vůle nebude útok v Ahvázu poslední,“ uvedl mluvčí IS abú Hasan Muhádžir. Podle agentury Reuters ale není jasné, kdy nahrávka vznikla.

„Synové chalífátu prokázali, jak křehká je bezpečnost státu mágů (Írán),“ dodal. Jako mágové jsou označování zoroastriáni, vyznavači starého perského dualistického náboženství. Sunnitští islamisté tímto označením dávají najevo, že šíitský islám vyznávaný v Íránu nepovažují za pravý islám.

Rúhání viní státy Zálivu



K sobotnímu útoku se nejprve přihlásilo protivládní hnutí Ahvázský národní odpor, což je arabské opoziční hnutí usilující o odtržení ropné provincie Chúzestán od zbytku Íránu. Později se k útoku přihlásil IS.

Íránský prezident Hasan Rúhání řekl, že skupinu, která stojí za útokem, financovaly a vojensky podpořily arabské státy v Perském zálivu. Íránský nejvyšší duchovní ajatolláh Alí Chameneí uvedl, že strůjci útoku v Ahvázu byli financováni Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty.

Ministr zahraničí Emirátů Anvar Gargaš íránská obvinění odmítl: „Historická pozice Spojených arabských emirátů jako země odmítající terorismus a násilí je jasná. Obvinění Teheránu jsou nepodložená.“

Experti však zapojení IS nevylučují

„Oni (IS) si vybrali provincii Ahváz, protože je etnicky smíšená. Chtějí podpořit chaos a použít etnické spory pro svůj prospěch,“ uvedla australsko-íránská odbornice na terorismus Soraywe Lenniová.

Podobně se vyjádřil i analytik z Teheránu: „IS vždy podnikal útoky v zemích za pomoci místních příznivců v nefunkčních komunitách. Narůstající opomíjení etnických skupin a jejich požadavků (ze strany režimu) poslouží jako trojský kůň pro teroristické skupiny podnikající útoky.“

V Ahvázu je nejen početná arabská minorita a sunnitská menšina, ale také je tam nejvyšší zločinnost a nezaměstnanost.

Expert Univerzity Macquarie v Sydney Karim Pourhamzavi dodal: „IS vždy považoval Írán za svého nepřítele číslo jedna, kvůli potlačování sunnitských muslimů a jeho roli v boji proti IS v Iráku a v Sýrii. Kdyby měl příležitost zaútočit na Írán, nikdy by nezaváhal.“ Radikálové z IS navíc považují šíity, kteří vládnou v Íránu, za odpadlíky, protože IS lpí na doslovném výkladu koránu.