O zahájení ofenzívy informoval ve středu libanonský list Daily Star a saúdská státní média, která se odvolala na vojenské zdroje. Podle nich jemenská vláda vyhnaná do exilu „vyčerpala všechny mírové a politické prostředky k vypuzení milice Húsíů z přístavu Hudajda“. „Osvobození přístavu Hudajda je milník v našem boji mít opět Jemen bez milicí,“ dodal jeden z vojenských zdrojů.

FOTO: Novinky s použitím Mapy.cz

Anvar Gragaš, ministr zahraničí Spojených arabských emirátů, které jsou členy koalice, řekl francouzskému listu Le Figaro, že termín pro stažení milice Húsii vypršel brzo ráno.

Libanonský list zmínil, že videa na sociálních sítích zachytila postup vojenských kolon k městu. Slyšet na nich byla těžká trvalá palba.

First videos emerging from frontline #Hodeidah reportedly the approach of coalition forces #Yemen #الحديدة pic.twitter.com/c355sKooOo