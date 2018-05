Jeden z poryvů větru byl tak silný, že s dívkou smýkl a narazil ji na zeď, uvedla policie.

Cyklón zesílil v pátek a zasáhl jih Ománu západně od druhého největšího města Salaly. Provázel ho vítr o rychlosti až 170 km/h a prudké deště. V Salale napršelo v pátek ještě před úderem bouře dvacet centimetrů, což je dvakrát více než obvykle za celý rok, zaplavené byly mnohé ulice.

Vádí nebyla schopna přívaly vody pojmout.

Po cyklónu zůstaly na plážích spoušť a pěna.

FOTO: Kamran Jebreili, ČTK/AP

U pobřeží se převrátila populární plovoucí indická restaurace Art Deck Bar, ale nikdo z patnácti lidí na palubě nezahynul, všechny se podařilo zachránit. Další plovoucí hotel se podařilo převézt do bezpečí v přístavu, uvedl server Gulf News.

Low-lying areas are inundated with water and wadis have begun to overflow, as #CycloneMekunu is around 50 km away from #Dhofar's coast: https://t.co/huLMD4H0ub #مستجدات_الحالة_المدارية_مكونو #اعصار_مكونو #ميكونو