Podle dohody, kterou zprostředkovali Rusové, mohli bojovníci z kapsy mezi Homsem a Hamá odejít na sever země do Idlibu.

Vzbouřenci museli na místě nechat těžkou techniku, ale odvážejí lehké zbraně. Odevzdali šest tanků, tři obrněné transportéry, dvě protiletadlová obrněná vozidla Šilka a několik technikalů, jak se říká improvizovaně vyzbrojeným pick-upům. Jeden měl na korbě raketomet, další kulomet a minomet, uvedla syrská agentura SANA.

Odjíždějící kolony celkem šedesáti autobusů se vzbouřenci a sunnitskými civilisty střeží ruští vojáci, aby se nestali terči útoků alávitů a šíitských milicí.

Než bylo dohody dosaženo, byl Rastan a jeho okolí terčem silných náletů. „Po bombardování civilistů nenechali vzbouřencům jinou možnost než se podřídit. Jinak by byly oblasti pod jejich kontrolou vymazány z povrchu a civilisté by za to zaplatili,“ řekl jeden z civilních vyjednavačů Abdul Aziz Barazi .

Odjezd radikálů napojených na Al-Káidu z palestinského uprchlického tábora Jarmúk jižně od Damašku

V úterý také pokračovala evakuace vzbouřenců z jižních předměstí Damašku Babila, Jalda a Bajt Saham, které se nacházejí v sousedství tábora Jarmúk, uvedla SANA.