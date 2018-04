jz, Novinky

Lidé, kteří utekli před občanskou válkou do zahraničí, nemohou tuto lhůtu dodržet. Mnohým navíc hrozí při návratu do vlasti pronásledování, upozorňují humanitární organizace. Další Syřané o novém zákonu možná ani nevědí. „Tento zákon potrestá všechny, kteří jsou proti Asadovi,“ tvrdí osmadvacetiletý člen opozice, který uprchl do Německa.

List Süddeutsche Zeitung upozorňuje, že se Asadova vláda tímto opatřením snaží tvrdě zakročit proti opozici.

V současné době se nachází mimo Sýrii 11 miliónů Syřanů. „Tisícům nebo možná více než miliónu Syřanů hrozí, že mohou ztratit svůj majetek,“ varuje syrský právník.

Obava, že se nebudou vracet



Vláda v Sýrii argumentuje, že zákon slouží k tomu, aby se vyřešily problémy s obsazeností domů a urychlila se rekonstrukce země.

List Die Welt připomněl, že Asadův režim zabavoval domy běženců už v minulosti. Sloužily jako dlouhodobé investice, nebo je dostávali generálové a velitelé milicí za svou loajalitu k syrské vládě a vojenské úspěchy.

Západ se obává, že zákon připraví syrské běžence nejen o majetek, ale především chuť vrátit se zpět do vlasti.

Občanská válka v Sýrii vypukla před sedmi lety. Konflikt původně začal na vlně Arabského jara jako série protivládních demonstrací. Později se změnil na boj mezi sunnitskou a šíitskou větví islámu a do konfliktu se zamíchaly i světové mocnosti.