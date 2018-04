Americká velvyslankyně při OSN Nikky Haleyová varovala, že USA znovu zaútočí, pokud by Sýrie opět nasadila chemické zbraně: „Mluvila jsem s prezidentem ráno a on řekl, že pokud syrský režim opět použije tento jedovatý plyn, Spojené státy mají nabito, mají namířeno.“ Když náš prezident vyznačil červenou linku, tak si vynutí její dodržování.”

Haleyová obvinila Rusko, že šíří „dezinformační kampaň, ale že oběti chemického útoku v Dúmá nebyly žádné „fake news“. „Dáváme diplomacii šanci za šancí, ale nemůžeme jen přihlížet, jak Rusko otřásá každou mezinárodní normou, za kterou stojíme,“ řekla Haleyová a dodala, že Rusko šestkrát vetovalo v Radě bezpečnosti rezoluci o Sýrii.

The United States is deeply grateful to the United Kingdom and France for their part in the coalition to defend the prohibition on chemical weapons. Last night, our great friends and indispensable allies shouldered a burden that benefits all of us. -@USUN Ambassador Nikki Haley pic.twitter.com/mAk99XW1Z2