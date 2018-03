Novinky, ČTK

Podle mluvčího koalice na Rijád mířily tři ze sedmi střel a jedna z nich zničila dům, ve kterém civilisté z Egypta žili.

Je to poprvé, co koalice ohlásila odpálení tolika balistických střel během jediného dne, poznamenala agentura AFP. Útok přišel na třetí výročí intervence. Když vzbouření šíité ovládli Aden, vláda prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího, požádala v březnu 2015 Saúdskou Arábii o pomoc a ta se postavila do čela sunnitské arabské koalice.[celá zpráva]

Vůdce jemenských povstalců Abdal Málik Húsí na výročí intervence přísahal, že bude pokračovat v boji proti Saúdské Arábii a Spojeným arabským emirátům coby pilířům vojenské koalice: „Jsme připraveni k ještě větším obětem, náš lid se stal ještě schopnějším čelit agresi,” řekl v televizním projevu. „Jde o naši svobodu, naši důstojnost a naši nezávislost. S tím nemůžeme obchodovat.”

Stoupenci mladého vůdce rebelů se podle AFP chystají v hlavním městě Saná na velké shromáždění k výročí války.

Od 26. března 2015 působí v Jemenu na podporu mezinárodně uznávané vlády vojenská koalice proti šíitským rebelům, kteří od roku 2014 ovládají hlavní město Saná a většina severní části země.

Povstalci z řad Húsíů v předchozích měsících odpálili na Saúdskou Arábii několik raket. Přestože se útoky uskutečnily bez závažných škod, prohloubilo to napětí mezi Rijádem a Teheránem. Saúdská Arábie obviňuje Írán z vyzbrojování šíitských rebelů v Jemenu, což Teherán odmítá.

Začátkem loňského listopadu Saúdská Arábie zneškodnila balistickou raketu, která byla vypálena z Jemenu směrem k mezinárodnímu letišti v Rijádu. Následně Rijád uvalil na Jemen dopravní blokádu s cílem zabránit povstalcům v dalším vyzbrojování. [celá zpráva]

Blokáda byla zrušena, protože bránila dodávkám humanitární pomoci, na které jsou dvě třetiny obyvatel Jemenu závislí.

Válka si vyžádala více než 10 000 lidských životů a přinutila přes tři milióny lidí opustit domov. Asi milión lidí se nakazil cholerou, která loni v zemi zabila na 2200 osob.