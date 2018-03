Do třináctitisícového města se příslušníkům FSA podařilo za podpory ozbrojených tureckých dronů proniknout, když turecká armáda ve středu ovládla stejnojmennou klíčovou výšinu Džindírs. Jeho dobytí otevírá cestu na deset kilometrů vzdálené správní středisko Afrín.

Velitel FSA Fajlak aš-Šám řekl, že jeho lidé vyvěsili prapor své skupiny na bývalé sídlo kurdské správy.

Boje v ulicích ale nadále pokračují. Milice YPG ve městě nastražila mnoho improvizovaných náloží a okolí města zaminovala. Podle zpravodaje agentury YFP jsou v ulicích těla bojovníků a bojovnic YPG. Místní obyvatelé uprchli.

Od zahájení turecké invaze 20. ledna bylo podle Anadolu obsazeno pět měst, 122 vesnic, třicet strategických oblastí a jedna základna YPG. Podle turecké armády bylo od zahájení operace nazvané Olivová ratolest neutralizováno, tedy zabito nebo zajato, 3089 radikálů, napsal list Hürriyet.

Vojáci Svobodné syrské armády strhávají kurdskou vljaku

FOTO: Khalil Ashawi, Reuters

Podle exilové organizace SOHR zahynulo při operaci 199 civilistů včetně 32 dětí, počet ale zřejmě bude vyšší. Centrum Organizace na ochranu lidských práv HRW uváděla, že už při lednových útcích bylo zabito 26 civilistů. Kurdská zdravotní rada uvedla, že za prvních 14 dní bylo zabito 150 civilistů. Aktuální odhady se pohybují okolo šesti set obětí.

Počet uprchlých není znám, ale jde do desetitisíců. V oblasti žilo 323 000 lidí včetně 125 tisíc, kteří tam uprchli z jiných oblastí. OSN uvedla po prvních dvou týdnech, že už uprchlo na 16 000 obyvatel.

Vojáci Svobodné syrské armády v Afrínu

FOTO: Khalil Ashawi, Reuters

Turecko bude v operaci pokračovat

Navzdory výzvám z různých zemí včetně Francie, aby Turecko ukončilo operaci, Ankara v ní míní pokračovat. Ministr zahraničí Mevlüt Cavusoglu ve čtvrtek řekl, že operaci chce Turecko ukončit v květnu. Prohlásil to ve Vídni po jednání s šéfkou rakouské diplomacie Karin Kneisslové.

Mluvčí tureckého prezidenta Ibrahim Kalim vyzval Spojené státy, aby zabránily přesouvat Kurdům posily do Afrínu z východu Sýrie, kde bojují proti zbylým radikálům z Islámského státu. Reagoval tím na sdělení Američany podporované arabsko-kurdské koalice SDF, že vyšle do oblasti Afrínu na 1700 svých bojovníků, přičemž 700 jich už je na cestě.

„Rozhodli jsme se stáhnout naše bojovníky z předměstí Dajr az-Zauru, z fronty proti IS, a přemístit je do Afrínu," řekl mluvčí SDF Abú Umar Idlibí. Prohlásil, že členové SDF pocházejí hlavně z Idlibu a Halabu (Aleppa) a do Afrínu v minulosti přemístili své rodiny, aby je ochránili před těžkými boji jinde v Sýrii.

Turecká prokuratura obvinila ve středu tři poslance prokurdské Lidové demokratické strany (HDP) z šíření teroristické propagandy. Kritizovali vojenskou operaci turecké armády na severu Sýrie. Řada poslanců této opoziční strany čelí podobným obviněním, někteří jsou dokonce ve vězení a devět jich už přišlo za poslední dva roky o mandát.