Pracovníci charitativních organizací řekli BBC, že zneužívání je tak rozšířené, že některé Syřanky odmítají chodit do distribučních středisek pro pomoc, protože by si lidé mohli myslet, že za ni nabízejí svá těla. To potvrdila i poradkyně jedné charity Danielle Spencerová, která na problém upozornila už před třemi lety: „Je to tak zakořeněné, že by tam nemohly jít, aniž by byly stigmatizovány. Předpokládá se, že když si jdete pro rozdělovanou pomoc, tak výměnou za tuto pomoc vykonáte nějaký druh sexuálního aktu.”

Dodala, že některé humanitární organizace nad tím přivírají oči, protože v některých nebezpečných oblastech Sýrie, kam nemají zahraniční pracovníci přístup, musejí používat služeb třetích stran a místních představitelů.

Pomoc za sexuální služby



Populační fond OSN (UNFPA) vyhodnotil sexuální násilí v oblasti a také dospěl k závěru, že v některých syrských governorátech byla humanitární pomoc poskytována výměnou za sex. Ve své zprávě Hlasy ze Sýrie 2018 uvádí: „Byly dány příklady žen nebo dívek, které si vzaly nakrátko úředníky, aby jim poskytovaly sex výměnou za to, že dostávaly jídlo. Distributoři požadovali telefonní čísla žen a dívek, zařizovali jim dopravu do svých domů, aby ´dostali něco nazpátek´, nebo rozdělovali pomoc ´výměnou za návštěvu jejich domů´ či ´výměnou za služby, jako byla strávená noc s nimi´.“

Zasažené auto s humanitární pomocí v syrském Afrínu

FOTO: ČTK/AP

Zpráva dále uvedla, že „ženy bez mužských ochránců, jako vdovy, rozvedené a vnitřní uprchlice, byly pokládány za ohrožené sexuálním zneužíváním“.

UNFPA uvedl, že on sám nevyužívá k rozdělování pomoci místní úřady.

Dlouhodobý problém



Podle BBC se nic nezměnilo, i když se o tomto zneužívání hovořilo už před třemi lety. O zneužívání slyšela poradkyně charity Danielle Spencerová v uprchlickém táboře v Jordánsku už v březnu 2015.

Uprchlice vypověděly, že úředníci z místních magistrátů v Dará a Kunejtře jim nabízeli pomoc výměnou za sex. „Zadržovali pomoc, která byla poskytnuta. Tyto ženy měli na sex,“ uvedla Spencerová s tím, že některé z nich to samy zažily: „Pamatuji si jednu plačící ženu. Byla velmi rozrušena tím, co prožila.”

„Ženy a dívky potřebují ochranu, když se pokoušejí získat jídlo, mýdlo a základní životní potřeby. Poslední věc, kterou potřebujete, je muž, o němž předpokládáte, že mu můžete věřit a od něhož očekáváte pomoc, který vás požádá, abyste s ním měla sex, a pomoc před vámi zadržoval,“ zdůraznila Spencerová.

Rozdělování pomoci UNICEFu v Dúmě

FOTO: Bassam Khabieh, Reuters

V červnu 2015 Mezinárodní záchranný výbor (IRC) provedl průzkum mezi 190 ženami v Dará a Kunejtře. Čtyřicet procent z nich uvedlo, že čelily sexuálnímu násilí, když šly na místo, kde se poskytují služby a rozděluje humanitární pomoc.

Mluvčí IRC řekl, že to bylo rozšířeno po celém jihu Sýrie.

Obětované ženy

Zneužívání potvrdil v červenci 2015 i zástupce Dětského fondu OSN UNICEF. Charita pak revidovala seznam spolupracovníků v oblasti a uvedla, že nyní už o žádném takovém případu neví, uznala však, že sexuální zneužívání je velkou hrozbou v Sýrii.

„Sexuální zneužívání žen bylo ignorováno, vědělo se o něm a ignorovalo se sedm let. Systém OSN je nyní nastaven tak, že jsou obětována těla žen. Někde se udělalo rozhodnutí, že je v pořádku, když se ženská těla dále používají a zneužívají, aby se pomoc dostala k větší skupině lidí,“ uvedla Spencerová.