„Vojáci už osvobodili tři vesnice východně od Tuz Churmatu v provincii Salahuddín a zneškodnili vozidlo plné výbušnin, které mělo zasáhnout bezpečnostní síly,“ uvedla šíitská milice Hašd Šaabí, která se na akci podílela spolu s vojáky a policisty. Podařilo se také obsadit tunely, které vzbouřenci vybudovali.

Skupina, která se v Iráku objevila na konci loňského roku, se označuje jako Bílé vlajky, protože používá bílou vlajku se symbolem lva. „Je to směs bojovníků IS a místní kurdské mafie,“ řekl serveru Middle East Eye jeden z velitelů šíitské milice Alí Ghazí Ubajdí. „Víme, že bojují pod bílou vlajkou, protože při největším střetnutí, které jsme s nimi měli, jsme měli tři mučedníky a zabili jsme čtyři z nich a našli jsme u nich jejich bílé vlajky.“

Totéž o skupině řekl velitel iráckých speciálních sil v Tuz Churmatu Samir Husajní: „Bílé vlajky tvoří bojovníci IS a nezávislých kurdských milicí. Nejde o pešmergy nebo nějaké jiné oficiální kurdské bezpečnostní síly.“

Počet členů skupiny se odhaduje na několik set a údajně nepřekračuje dva tisíce. Irácké velení o jejích aktivitách informuje od prosince, uvedla televize Al-Arabíja. Ale už v říjnu se po dobytí Tall Afaru v oblasti objevila neznámá skupina několika set bojovníků, o níž informovala televize Rudaw. Nikdo tehdy netušil, o koho jde.

Dobře vyzbrojená skupina



Skupina, které má základny v pustých horách, je velmi agilní. „Bílé vlajky útočí po většinu dní, obvykle za soumraku nebo svítání. Mají hodně zbraní včetně dělostřelectva a minometů,“ uvedl Ubajdí, jehož jednotka má na starosti ochranu ropného pole Džambar v horách a ropovodu, který z něj vede do Kirkúku. Ubajdí je přesvědčen, že cílem skupiny je ovládnout ropné pole a dál načerno prodávat ukradenou ropu. Pokouší se však také otevřít cestu do dalších hor Hamrín u Havídži, aby se k nim mohli připojit další bojovníci IS. Hamrín není od IS stále vyčištěn, IS tam má dokonce výcvikový tábor Perkanna.

Velitel speciálních sil Husajní řekl, že zásah proti Bílým vlajkám v horách Džambar, které nebyly pod kontrolou 14 let, je nutný. Podle něj ho povedou irácké síly rychlé reakce spolu se šíitskou milicí a kurdskými pešmergy, kteří zaútočí na hory z opačné strany.

Problémy s Bílými vlajkami ukazují, jaký negativní dopad měla říjnová akce proti Kurdům, když se v referendu vyjádřili pro odtržení. Irácké vládní síly obsadily oblast přiléhající ke Kurdistánu, která byla do té doby pod kontrolou pešmergů, vytlačili je a vakuum využili radikálové, protože před iráckými jednotkami utekli o obyvatelé a dosud se nevrátili.