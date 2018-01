„Můj otec tvému otci přihrál 20 miliard dolarů a ty se se mnou hádáš o 400 šekelů? vyčítá na nahrávce opilý Jair svému příteli, který je synem podnikatele Kobiho Maimona, majitele plynových polí u izraelského pobřeží. Peníze chtěl na zaplacení prostitutky, což později zazní. Nahrávka je z roku 2015, tedy z doby, kdy se v Izraeli jednalo o těžebních právech.

Jair podle serveru deníku Jediot Achronot reagoval na zveřejnění nahrávky slovy, že „byl opilý a plácal nesmysly“. „Je mi to líto. Toto vyjádření neodráží to, kdo jsem, hodnoty mé výchovy a to, v co věřím,“ řekl. K plynárenské dohodě dodal jen to, že „žertoval a detaily rozhodnutí nezná“.

Opoziční politici podle agentury DPA už vyzvali k prošetření dohody o plynu. Tvrdí, že tato nahrávka vyvolala podezření na možné korupce.

Pro Jaira Netanjahua to nebyl první přešlap. Na svém kontě už jich má několik. Je kritizován za to, že na úkor daňových poplatníků cestuje výhradně s řidičem a obklopený osobními strážci.

Jeho otec zase čelí vyšetřování v korupčních kauzách, v nichž jde o přijetí darů od bohatých podnikatelů a o vyjednávání s majitelem novin ve snaze ovlivnit zpravodajství.