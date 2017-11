K útoku došlo v súfistické mešitě Ar-Ravda ve městě Bir al-Abd západně od Aríše.

Místní policie uvedla, že útočníci přijeli ve čtyřech terénních vozidlech. Nejprve odpálili v mešitě dvě bomby. Po explozích, které budovu silně poškodily, začali věřící utíkat. Útočníci je kosili z automatických zbraní, uvedla agentura Al Ahrám.

Aby útočníci ztížili zásah bezpečnostních sil, zablokovali příjezdové cesty, když na nich odpálili automobily.

Těla obětí útoku v mešitě

FOTO: Profimedia.cz

Podle egyptské agentury MENA bylo ošetřeno nejméně 130 lidí. Na místě zasahovalo třicet sanitek.

Súfistická mešitě Ar-Ravda ve městě Bir al-Abd, kde došlo k útoku.

FOTO: Profimedia.cz

Svědci vypověděli, že se teroristé zaměřili na „podporovatele bezpečnostních složek“, kteří se modlili spolu s ostatními.



Egypt mosque attack: At least 200 killed as militants shoot at fleeing worshippers after detonating bomb https://t.co/XpGTjTOSrT — The Telegraph (@Telegraph) 24. listopadu 2017

K útoku se zatím nikdo nepřihlásil, spekuluje se však o zapojení teroristické organizace Islámský stát. Na Sinaji působí jeho odnož, která útočí pravidelně na bezpečnostní síly a na vyznavače jiných směrů islámu, než je sunnitský.

Egyptský prezident Abdal Fatah Sísí svolal kvůli útoku bezpečnostní radu

Napětí v oblasti se znásobilo po sesazení prezidenta Muhammada Mursího v roce 2013. Mursí byl do úřadu zvolen za Muslimské bratrstvo, které v době své vlády prosazovalo posílení islámu ve společnosti. Nová vláda je ale zakázala a Mursí si odpykává vysoký trest ve vězení.

#UPDATE: Images from the scene more than 75 dead and hundreds wounded after explosion at mosque in Al-Arish #Sinai #Egypt pic.twitter.com/KzBxxZQfH2— News Breaker (@NewsBreaker101) 24. listopadu 2017