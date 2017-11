Izrael a Saúdská Arábie udržují tajné styky

Izrael a Saúdská Arábie udržují kvůli možné íránské hrozbě skryté kontakty. V neděli to v rozhovoru s armádním rozhlasem prohlásil izraelský ministr energetiky Juval Steinic. Agentura Reuters poznamenala, že je to poprvé, co člen izraelské vlády existenci takových vazeb potvrdil. Oficiálně mezi Rijádem a Tel Avivem diplomatické vztahy neexistují.