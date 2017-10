Kameraman, jehož věk je udáván různými zdroji buď 54, nebo 58 let, byl zabit, když do jeho domu v Dakuku vtrhlo ozbrojené komando, které ho ubodalo. „V noci skupina neidentifikovaných maskovaných ozbrojených útočníků vtrhla do domu našeho kameramana Arkana Šarifího a zabila ho,“ řekl ředitel televize KTV Karwan Akraji. Dodal, že jejich zaměstnanec „byl ubodán před očima rodiny“.

4 gunmen locked up Arkan’s wife&child at 2:30am.wife screams 4help but for five hours no one arrives until 7am https://t.co/q1q8n8541y #Iraq