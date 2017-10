Mluvčí arabsko-kurdské koalice (SDF), která proti IS v Rakce bojuje, už dříve řekl, že z místa bylo dovoleno odejít syrským členům IS, nikoliv zahraničním bojovníkům. To potvrdil také šéf kmenové rady Hamad Abdul Rahmán al-Faradž citovaný Reuters. „Kmenoví šajchové guvernorátu Rakka vyslyšeli volání našich bratrů po přerušení obléhání Rakky a vyvedení těch, kdo chtějí po jednáních s kmeny odejít,“ uvedl.

Dodal, že se jedná převážně o Syřany a evakuace byla provedena v součinnosti kmenových rad s koalicí SDF.

V Rakce podle předchozího vyjádření zůstává nanejvýš 300 zahraničních bojovníků.

Ofenziva SDF proti městu začala v červnu, koalice od té doby dobyla zhruba 90 procent města. Mezinárodní koalice vedená USA, která útočícím jednotkám SDF v Sýrii pomáhá, v pondělí oznámila, že nálety na Rakku zesílí.