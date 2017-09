V Izraeli mají být tento týden zveřejněny odtajněné dokumenty Mossadu ze svazku Melcer, který zpracovali tři experti. Odhalují i detaily neúspěšných operací zacílených na dopadení Josefa Mengeleho přezdívaného Anděl smrti.

Ejtan uvedl, že Mossad zjistil adresu, na níž žil Mengele v Buenos Aires, když v roce 1960 v Argentině agenti dopadli nacistu Adolfa Eichmanna.

Adolf Eichmann u soudu

FOTO: Profimedia.cz

„V době, kdy jsme dopadli Eichmanna, žil Mengele v Buenos Aires. Našli jsme jeho byt a sledovali jsme ho,” řekl Ejtan, jemuž je nyní 90 let. Tehdejší velitel Mossadu Iser Harel podle něj Ejtanovi nařídil, aby využil příležitosti a zatkl rovněž Mengeleho.

Ejtan byl ale proti: „Nechtěl jsem dělat dvě operace naráz. Podařila se nám ta první a měl jsem zkušenost, že když se snažíte o další, můžete zmařit obě.” Souhlasil ale s tím, že zůstane v Argentině a bude sledovat Mengeleho.

Josef Mengele

FOTO: Profimedia.cz

„On už ale v bytě nebyl a sousedé mi řekli, že se má za týden vrátit. Čekali jsme týden, jenomže mezitím se celý svět dověděl o Eichmannově dopadení a Mengele se na adrese v Buenos Aires už neukázal,” řekl Ejtan.

Eichmann, pověřený nacistickým režimem konečným řešením židovské otázky, byl v Izraeli odsouzen a v roce 1962 popraven.

Neúspěch v Brazílii



Podruhé mohl Mossad zrůdného lékaře dopadnout v Brazílii. „Koncem roku 1962 ho s určitostí spatřili na farmě u Sao Paula,” prohlásil Ejtan.

Agent Zvi Aharoni se svým týmem viděl muže, o němž byl přesvědčen, že je to Mengele. Harel už ale nebyl ve funkci a jeho nástupci dali přednost jiným operacím než honbě za Mengelem, uvedl Ejtam. Důvody byl politické i finanční.

Josef Mengele (druhý zleva) s esesáky v Osvětimi, vlevo velitel tábora Bergen-Belsen Josef Kramer, uprostřed velitel tábora Osvětim I Richard Bär.

FOTO: Profimedia.cz

Další agent Mossadu, 81letý přeživší holokaustu Josef Chen, který zpracovával svazek řekl listu Jerusalem Post řekl, že důvod byl ještě jeden — zřejmě nešlo o Mengeleho.

„Viděli někoho, o kom si mysleli, že to byl on. Někdo si byl jistější, někdo míň, a nebylo jasné, zda to byl on. V každém případě nemůžete něco dělat po prvním spatření. Musíte shromáždit všechny informace a prověřit všechny možnosti. Na konci se zdálo, že to nebyl on,“ uvedl.

Mylná paraguayská stopa



List Jediot Achronot napsal, že dokumenty, které budou zveřejněny, ukážou i další selhání tajné služby. Po Mengelem se pátralo v Paraguayi, zatímco nacista byl v Brazílii.

List také popsal náročný plán, při němž měla být stopa získána v roce 1983, kdy se měl odposlouchávat Mengeleho syn Rolf, který žil v Berlíně. Až později vyšlo najevo, že Mengele už byl tehdy čtyři roky po smrti. Utopil se u brazilského pobřeží v roce 1979 a jeho smrt byla potvrzena roku 1985. Byl pohřben pod falešným jménem, ale po exhumaci byl identifikován.

Proč se tajná služba zaměřila na Rolfa, bylo prosté — Mengelemu měla pomáhat rodina, uvedl agent Josef Chen k tomu, proč byl zásah proti Eichmannovi snazší.

„U Eichmanna měli přesnější informace. Jedním z hlavním důvodů je, že Mengeleho chránila jeho bohatá rodina. Jeho rodina v Německu dobře věděla, kde je, a pomáhala mu finančně a pomáhala mu najít úkryt a poskytovala mu finanční zajištění těm, kdož ho pomáhali ukrývat,” poznamenal.

I když Mengele trestu unikl, podle Chena neměl lehký život: „K našemu štěstí víme, že žil jako štvaný pes, skrýval se desítky let ve strachu, že by mohl být nalezen.”

Izraelský tisk píše, že se kosti Anděla smrti nyní využívají při studiu na univerzitě v Sao Paulu. Nejprve ležely několik let v márnici saopaulského lékařského ústavu, aniž se o ně někdo přihlásil. Později doktora Daniela Muñoze, který se zabývá soudním lékařstvím, napadlo, že by Mengeleho kosti mohl používat při svých přednáškách.

Služba Mossad odtajněné dokumenty předala památníku Jad vašem, který shromažďuje materiály týkající se holokaustu. Události kolem honby za Mengelem jsou už známy z minulosti, ale tentokrát to bude poprvé, kdy je potvrdí i sama tajná služba.