Továrna prý vzniká u Baníjásu mezi Latákíjí a Tartúsem na pobřeží Sýrie. Jde o místo, kde jsou i další vojenské objekty. V Tartúsu je ruská námořní základna a vojenské letiště Hmímím, které leží jihovýchodně od Latákíje, využívá nyní ruské letectvo. Podle německých zdrojů právě na tomto letišti v červnu přistálo íránské letadlo s vojenským materiálem, který později nákladní auta převezla do Tartúsu.

Izrael, který až na výjimky do syrského konfliktu nezasahuje, opakovaně upozorňuje, že se Írán snaží vybudovat si základny v Sýrii a Libanonu, v němž má spojence v tamním šíitském Hizballáhu. Jak Rusko, tak Írán a Hizballáh bojují za režim v Damašku. Íránský parlament tento měsíc schválil zvýšení výdajů na raketovou technologii.

Srovnání satelitních záběrů výroben raket dlouhého doletu v Sýrii (vlevo) a u Teheránu.

FOTO: Reuters

Na skutečnost, že Íránci v Sýrii budují základny, upozorňuje podle izraelského tisku i íránská opozice. Syrský prezident Bašár Asad se podle ní vydal v červnu, když skončil ramadán, na návštěvu provincie Hamá a přitom tajně navštívil i vojenské objekty spojeneckého Íránu. Sešel se s Íránci a prohlédl si stavbu v Baníjásu.

Izraelská armáda v Sýrii v posledních letech útočila na konvoje Hizballáhu. Izrael se totiž snaží této skupině zabránit v získání moderní íránské raketové technologie. Hizballáh proti Izraeli bojuje.

Profesor telavivské univerzity a odborník na Sýrii a Libanon Ejal Ziser považuje stavbu továrny na rakety za významnou informaci. Írán si tím vytváří další možnost, jak vyzbrojovat svého libanonského spojence. „Pro Izrael to není snadné a je to dilema. Musíme nejprve získat jistotu, že je to pravda,” řekl Ziser.

„Zdá se, že se Írán připravuje na zásadní boj proti Izraeli,” sdělil Jonathan Schanzer z nadace pro obranu demokracie. „Jsme svědky realizace dlouhodobé strategie, která staví Izrael do bezvýchodné situace. Nechce vyvolat válku v Libanonu ani vstoupit do boje v Sýrii a váhá s přímým napadením Íránu. Izrael musí svůj příští krok dobře zvážit,” dodal.