Islámský stát podnikl protiútok v centru Mosulu

Islámský stát (IS) podnikl v pátek v Mosulu protiútok. Podél severní hranice Starého města zatlačil iráckou armádu o 75 metrů zpátky a ohrožuje poslední zisky iráckých bezpečnostních sil, které postupovaly jen po jednotlivých metrech. Uvedla to agentura AP. Útok byl zahájen poté, co IS podnikl ve středu protiútok jižně od Mosulu, aby odpoutal pozornost od samotného města.