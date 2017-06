Islámský stát ukázal, co zbylo z mešity, kde byl vyhlášen

Islámský stát (IS) prostřednictvím své mediální agentury Amak zveřejnil záběry z míst v iráckém Mosulu, kde až do středy stávala mešita an-Núrí. Právě v ní vůdce IS abú Bakr Bagdádí roce 2014 vyhlásil chalífát nejen na dobytých územích v Iráku a Sýrii.