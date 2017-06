„Vzhledem k zastavěnosti a zalidněnosti jde o nejnebezpečnější bitvu,” řekl Saadí.

OSN odhaduje, že IS drží jako rukojmí 100 tisíc civilistů a chce je použít jako živé štíty.

Irácký voják v Mosulu

FOTO: Erik De Castro, Reuters

Kapitán Ahmad Džasím z protiteroristické jednotky řekl, že armáda sice nemůže vjet do úzkých uliček těžkou technikou, ale stejně tak Islámský stát proti ní nemůže v takovém terénu použít auta s nastraženými bombami. „Mohou ale bomby dávat na motocykly a také na pojízdné hračky s dálkovým ovládáním,” dodal.

Snímek z dělostřeleckého útoku na pozice Islámského státu v Mosulu.

FOTO: Erik De Castro, Reuters

Irácké vojenské vrtulníky v neděli večer na poslední mosulské bojiště rozhodily půl miliónu letáků s oznámením, že vojsko starou čtvrť obkličuje a zahajuje útok ze všech směrů. „Držte se stranou veřejných prostranství a využijte jakékoli příležitosti spojit se s iráckými vojáky, abyste se vyhnuli tomu, že budete použiti jako lidské štíty,” stálo v textu.

Civilistka ve válkou zdevastovaném Mosulu

FOTO: Erik De Castro, Reuters

Obrací se ale také na radikály a vyzývá je, aby si vybrali mezi tím, že se vzdají, nebo tím, že zemřou.

Východ města je svobodný od ledna



Irácká armáda postupuje proti IS v Mosulu od loňského října, a to z východu. Město rozděluje ze severu na jih řeka Tigris a jeho východní polovina byla osvobozena v lednu. O západní, více zalidněnou část se bojuje od února. Od začátku ofenzivy z Mosulu uprchlo přes 860 tisíc lidí a do východní části se jich už zhruba 195 tisíc vrátilo.