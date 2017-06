Irácká armáda odrazila útok islamistů, přes 30 lidí ale zahynulo

Irácká armáda v sobotu odrazila útok bojovníků takzvaného Islámského státu (IS) u sunnitského města Širkat jižně od Mosulu. S odkazem na bezpečnostní zdroje to oznámila agentura Reuters. Při bojových operacích zahynulo přes 30 vojáků a civilistů, dalších 40 lidí bylo zraněno. Ztráty na straně IS dosahují zhruba dvanácti mrtvých.