Šíitské milice osvobodily město Baadž, kde se ukrýval Bagdádí

Irácké město Baadž v provincii Ninive v neděli ovládly šíitské milice poté, co odtamtud uprchli v noci na neděli poslední bojovníci z řad hnutí Islámský stát (IS). Město jednu dobu sloužilo jako úkryt chalífy IS abú Bakra Bagdádího.