„Tato obvinění jsou výplodem fantazie americké administrativy a jejích agentů,” citovala z prohlášení syrského ministerstva zahraničí státní tisková agentura SANA. Podle syrského ministerstva zprávy připomínají „hollywoodský scénář odtržený od reality”.

Obvinění jsou podložená satelitními záběry



Expert amerického ministerstva zahraničí pro Blízký východ Stuart Jones uvedl, že během posledních let byly zabity tisíce zadržených, jejichž těla skončila v masových hrobech, napsal list The Washington Post. Aby po likvidaci odpůrců režimu nezbyly stopy, postavilo se u věznice krematorium.

Podle něj to ukazují satelitní snímky, které zachycují jeho budování i provoz. Na snímcích je vidět protipožární zeď i přívod vzduchu, tvrdí Jones. Na záběrech z 15. ledna je vidět, že na střeše budovy na rozdíl od ostatních tál sníh.

Satelitní záběr ukazuje, že na střeše pravděpodobného krematoria roztál sníh.

FOTO: Reuters

„Jsme přesvědčeni, že vybudování krematoria je snahou zamaskovat rozsah masového vraždění v Sidnáji,“ řekl Jones a dodal: „Když máte takový rozsah masového vraždění, pak by použití krematoria umožnilo režimu vypořádat se s vysokým počtem mrtvol bez důkazů.“

Podle Jonese informace o tomto a dalších zvěrstvech vlády syrského prezidenta Bašára Asada pocházejí jak z nově odtajněných informací zpravodajských služeb, tak od nevládních organizací na ochranu lidských práv. Amnesty International v únoru informovala, že ve věznici Sidnája severně od Damašku je každý týden oběšeno v průměru 20 až 50 lidí. Za poslední čtyři roky to podle ní bylo 5000 až 13 000 osob.

„Tato zvěrstva byla podniknuta, jak se zdá, s bezpodmínečně poskytovanou podporou Ruska a Íránu,“ dodal Jones. Upozornil, že informace o likvidaci vězňů nebyly sděleny ruskému ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi, když se minulý týden setkal ve Washingtonu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Izraelský ministr vyzval k zabití Asada

Způsob likvidace odpůrců a zacházení s jejich těly vyvolává v sousedním Izraeli bolestné vzpomínky židovského národa na metody používané nacisty za druhé světové války ve vyhlazovacích táborech.

Izraelský ministr pro výstavbu Joav Galant řekl podle listu Times of Israel, že za masové popravy by si syrský prezident Asad zasloužil zlikvidovat: „V mých očích nastal čas zabít Asada. Kdokoli, kdo vraždí lidi a spaluje jejich těla, nemá místo na tomto světě. Skutečnost v Sýrii je taková, že tam podnikají chemické útoky, popravují lidi a nyní, jako poslední extrém, spalují jejich těla, což je něco, co jsme neviděli za 70 let.“

Podle Galanta se Asad dopouští genocidy se „statisíci mrtvými”. Zlikvidovat syrského prezidenta by prý bylo jako „utnout hadovi ocas“. „Poté bychom se mohli soustředit na hlavu, kterou je Teherán,“ dodal.