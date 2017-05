Společnost Wikimedia Foundation, která projekt Wikipedia spravuje, u soudu marně poukazovala na porušení práva na svobodu slova.

Podle tureckých médií se vládě v Ankaře nelíbí to, že Wikipedia odkazuje na články o spojení Ankary s extremistickými organizacemi. Turecko nechalo v uplynulých letech přes své území proudit do Sýrie dobrovolníky mířící do řad Islámského státu a objevily se také zprávy o dodávkách zbraní a munice z Turecka extremistům z Fronty an-Nusra (nyní Džabhát Fatah aš-Šám).

Ankara podle sdělovacích prostředků zákaz Wikipedie nezruší, dokud nebudou inkriminované odkazy na články odstraněny.