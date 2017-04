Mohutná exploze, kterou bylo slyšet po celém městě, policejní sídlo zcela zničila a na jeho místě zanechala kráter. Podle upřesněné bilance při tom zemřeli tři lidé.

Výbuch policejní sídlo v Diyarbakiru rozmetal.

FOTO: ČTK/AP

Ačkoliv Diyarbakir bývalo hlavní městskou baštou povstaleckých Kurdů, kteří jsou s četnými útoky na vládní bezpečnostní složky nejčastěji spojováni, ministr Soylu původně tvrdil, že výbuch způsobil plyn použitý při svařování obrněného vozidla v přilehlé dílně.

Z policejního sídla moc nezbylo.

FOTO: Sertac Kayar, Reuters

O den později Soylu změnil názor. „Vyšlo najevo, že výbuch byl výsledkem teroristického útoku. Byl proveden prostřednictvím tunelu vykopaného zvenčí. Vykopali tunel a do země umístili výbušniny,“ prohlásil. Tunel podle něj musel být nedávno rychle vykopán, protože okolí budovy bylo pravidelně každý měsíc kontrolováno.

.@aslanferit21 #Diyarbakir Governorship: 30 meter tunnel was dug, 1 ton explosives were placed. We lost 3 people including a police officer in the attack. pic.twitter.com/BFDs9aQfjk