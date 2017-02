Podle generála Hišama Abdula Kadhima, jednotky rychlé reakce zcela ovládly oblast severně od letiště dobytého ve čtvrtek a začaly čistit domy ve čtvrti Tajaran. Islámský stát se brání, využívá především sniperů a nastražených náloží, které zpomalují postup.

„Protiteroristické jednotky policie postupují ve dvou směrech ke čtvrtím Vádí Hadžr a Maamún,” řekl jeden z jejich velitelů Abdal Vaháb Saadi z kopce nad bojištěm. „Naše jednotky vstoupily do těchto oblastí. Pokračují vyčišťovací operace,” dodal.

Irácké bezpečnostní síly v bojích o Mosul

FOTO: Zohra Bensemra, Reuters

Postup usnadnila podle armády bezpilotní letadla, která zasáhla desítky islamistů.

Další průnik jednotek na západ města umožní očekávané znovudobytí jihozápadního okraje Mosulu, protože to zlepší zásobování a spolupráci s vojáky ve východní části.

Proud uprchlíků sílí

V sobotu z jihozápadní části města odešlo asi tisíc lidí, většinou žen a dětí. Nastoupili do vojenských nákladních automobilů, které je dovezly do táborů jižně od města. Někteří uprchlíci ze čtvrti Maamún řekli, že jsou z Hamman Alílu, odkud byli před čtyřmi měsíci nuceni odejít do Mosulu, když se z jejich bydliště Islámský stát stáhl.

Uprchlíci z mosulské čtvrti Maamún

FOTO: Alaa Al-Marjani, Reuters

V osvobozených domech viděl reportér Reuters i lidi ze Sámarry, které radikálové také donutili odejít .

OSN se obává, že z města může utéci až 400 000 lidí z aktuálního počtu 650 000 obyvatel. Jisté to však není, z východní části Mosulu odešlo méně lidí, než se čekalo. Vláda vyzývá lidi, aby raději zůstávali v domech.