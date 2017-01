SDF dostala obrněná auta a vozy určené k přemísťování bojovníků před čtyřmi pěti dny, řekl Silo. Server Conflict News informoval o dodávce kanadských vozidel Gurkha a vozů IAG Guardian, které vyrábí mezinárodní firma International Armored Group, jež má kanceláře v řadě zemí včetně USA a Spojených arabských emirátů.

„Ačkoli jich nebylo moc, je to důkaz ochoty k větší podpoře. Dříve jsme pomoc v takové formě neměli, mohli jsme dostat jen lehké zbraně a munici. Ze strany nového amerického vedení jsou to známky ochoty k nové pomoci pro naše jednotky,” řekl Silo.

PHOTO: IAG Guardian armored vehicles given to the #SDF by US - @BarzanSadiq pic.twitter.com/TenYrBG0ip