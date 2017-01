Rozsah ovládaného území se zmenšil o 23 procent ze 78 000 kilometrů čtverečních, což odpovídalo rozloze České republiky, na 60 400 kilometrů čtverečních. Ještě v půlce loňského roku to bylo 68 300 kilometrů čtverečných V roce 2015 byly ztráty IS pomalejší - z téměř 91 000 kilometrů čtverečních se jeho území zmenšilo na 78 000. V půlce roku 2015 přitom měl pod kontrolou území o rozloze 300 000 km čtverečných.

Nikdy nešlo o kompaktní území, ale o oblast vypadají na mapě jako síť nebo chobotnice s chapadly natahujícími se podél důležitých řek nebo strategických silnic.

„Islámský stát utrpěl v roce 2016 bezprecedentní teritoriální ztráty včetně klíčových území, který jsou životně důležitá pro vládnutí skupiny,” uvedl analytik IHS Markit Columb Strack. „Je tomu tak navzdory prosincovému oportunistickému znovudobytí Palmýry od syrské vlády, které se soustředila na Aleppo,” dodal.

Vnitřní štěpení



Podle něj to vede ke ztrátě soudržnosti a rostoucím neshodám uvnitř Islámského státu ohledně jeho vlastní strategie a také to oslabuje jeho autoritu. Je to patrné jak z publikací IS, tak z diskursu teoretiků džihádu. „Islámský stát je vnitřně rozdělen na dva opoziční doktríny,” uvedl expert IHS Conflict Monitor Ludovico Carlino. „To tak zvyšuje riziko toho, že bojovníci IS budou stále častěji přebíhat do jiných skupin či potenciálního vnitřního rozpadu.”

Podle IHS by do poloviny letošního roku mohl zcela padnout severoirácký Mosul, který představoval hlavní baštu IS v oblasti. V těchto dnech irácká armáda oznámila, že dobyla východní část města.

Dobytí metropole IS, kterou je syrská Rakka, bude komplikovanější, protože islamisté ji budou ještě intenzivněji bránit. „Rakka představuje jádro Islámského státu a je nepravděpodobné, že by ji opustili bez boje,” řekl Strack. Podle něj půjde „o velkou pozemní intervenci jednoho z velkých vnějších hráčů, tedy Spojených států, Turecka, Ruska a Íránci podporovanými syrskými vládními silami”.