Iráčané původně chtěli podle zdrojů agentury Reuters město obkličovat ze tří směrů a na západě ponechat únikovou trasu, kterou by mohli využít kromě prchajících radikálů IS také civilisté. Irák tuto taktiku použil v boji o jiná větší města, která předtím IS ovládl. Při zachování této strategie by byla bitva o Mosul rychlejší a snazší.

Teherán ale dospěl k názoru, že není v zájmu jeho spojence syrského prezidenta Bašára Asada, aby se prchající bojovníci IS přesunuli do Sýrie, když se Asadovi právě daří nad radikály v Sýrii vítězit. Írán proto lobboval za to, aby byly šíitské milice, nazývající se Lidová mobilizace, vyslány na západní frontu a odřízly tam spojení mezi Mosulem a syrskou Rakkou, tedy dvěma oporami IS.

IS se tak poprvé ocitl v situaci, kdy několika tisícům jeho bojovníků nezbývá nic jiného, než bojovat až do konce. O možnost spasit se útěkem přišel i milión civilistů.

Podle kurdských představitelů je nynější postup obtížnější. Varují, že se operace může protáhnout ve vleklou poziční válku, podobně jako tomu je v Sýrii. "Z Mosulu se může stát druhé Aleppo," citoval Reuters svůj zdroj.

Iráčané prchající před bojovníky z hnutí Islámský stát

FOTO: Ako Rasheed, Reuters

Počítalo se s obléháním ve tvaru podkovy

Iráčtí velitelé marně opakovali, že přítomnost civilistů boj komplikuje a zpomaluje, jelikož je třeba omezit letecké operace i nasazení těžké techniky. Nakonec přistoupili na uzavření západní cesty, protože panovaly obavy, že radikálové začnou prchající civilisty masakrovat.

Humanitární organizace připravovaly v Kurdy ovládané části Iráku tábory pro 90 000 uprchlíků a čekaly, že mnozí zvolí spíš západní trasu. "Írán nesouhlasil se zřízením bezpečných koridorů do Sýrie. Chtěl, aby byla celá oblast západně od Mosulu zavřena," sdělil zdroj Reuters.

Irácký analytik Hišám Hášimí byl zasvěcen do plánů bojů o Mosul a řekl, že se počítalo s tím, že se vytvoří oblast ve "tvaru koňské podkovy, což umožní civilistům i radikálům prchat na západ a armádě vést hlavní tlak z východu".

Chcete je nechat utéct do Sýrie, viní Hizballáh USA

Vůdce libanonského šíitského hnutí Hizballáh Hasan Nasralláh jako spojenec Íránu obvinil těsně před zahájením bojů USA, že chtějí nechat lidi z IS utéct do Sýrie. Prohlásil, že když irácká armáda IS neporazí v Mosulu, bude nucena přesunout se do východní Sýrie a pokračovat v boji tam.

Přítomnost šíitů západně od Mosulu má pro milice další výhodu - jsou na území, odkud mohou snadno zasáhnout do boje v Sýrii a podpořit tam Asada, jak to dělá Írán. Bude-li IS v Iráku poražen, získají spojenci Teheránu kontrolu nad územím táhnoucím se od Íránu po středomořské pobřeží.

O zablokování západní trasy usilovalo také Rusko coby další Asadův spojenec. Obavy z přesunu stovek bojovníků IS projevily i Paříž a Brusel.

Milice byly rychlejší, než prezident čekal

Irácký premiér Hajdar Abádí dal na konci října k nasazení šíitů západně od Mosulu souhlas. Doufal, že se milice budou přesouvat dlouho a že do té doby bude úniková trasa otevřena. Jenomže šíité vyrazili 11 dní po zahájení mosulské kampaně a byli rychlí. "Abádí byl zaskočen, když si uvědomil, že se na klíčovou trasu dostali za několik dní. Od té chvíle se boj vyvíjí jinak, do Mosulu se nedostává jídlo ani pohonné hmoty a radikálové jsou nuceni bojovat do posledního dechu," řekl Hášimí.

Vůdce IS abú Bakr Bagdádí své lidi připravil, když po zahájení bitvy řekl, že "zůstat na území je čest tisíckrát větší než zbaběle utéct". Radikálové nasadili sebevrahy, miny, odstřelovače a civilisty jako štíty.

Americký generál Scott Efflandt řekl, že o tom, jak se bude o Mosul bojovat, rozhodují výhradně Iráčané sami. "Mají 15letou válečnou zkušenost, nikdo není lépe vybaven na to, aby toto rozhodnutí učinil," řekl. Uzavření západního koridoru podle něj sice změnilo plánování bojů, ale ne zásadně.