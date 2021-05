Ve škole v Idaho střílela žákyně z šesté třídy, zranila tři lidi

Šerif okresu Jefferson County Steve Anderson uvedl, že dívka vytáhla zbraň z baťůžku a několikrát vystřelila uvnitř školy i mimo ní. Odzbrojila ji učitelka, která ji také zadržela, než ji převzali strážci zákona. Ti dívku z blízkého města Idaho Falls odvezli do vazby. Šerif neuvedl dívčino jméno. Úřady zjišťují její motiv a také to, kde získala zbraň.

„Byli jsme právě ve třídě s naším učitelem, když jsme uslyšeli hlasitou ránu a pak další dvě. Pak byl slyšet křik,” vylíčil dvanáctiletý Yandel Rodriguez. „Náš učitel to šel zkontrolovat a našel krev,” dodal.

„Je to ta nejhorší noční můra, jaká se může stát,” řekl o střelbě šéf okresního školství Chad Martin. „Připravovali jsme se na to, ale ve skutečnosti nikdy nemůžete být na to úplně připraveni,” dodal podle ABC.