Ve Filadelfii postřelili kojence v jedoucím autě a dvouleté batole usmrtili v domě

Chlapec jel v sobotu se svou nevlastní matkou autem. Žena slyšela střelbu a snažila se s vozem vyjet z kritického místa. Že dostalo zásah i její auto, toho si nevšimla, uvedla televize ABC s odkazem na policejní informace. Až když zhruba o deset minut později zastavila, zjistila, že chlapec je těžce zraněný a ve voze jsou díry po kulkách. Jedenáctiměsíční dítě zasáhly čtyři střely, a to do hlavy, hrudníku a hýždí. Dítě je v kritickém stavu, uvedla televize ABC.

V neděli kolem 15.30 místního času se odehrála další střelba. Stalo se to nedalo místa, kde byl o den dříve postřelen jedenáctiměsíční chlapec. Útočník mířil na dům podél ulice North Water Street na severu Filadelfie. Dvouletou dívku zasáhl do hlavy. Dítě na místě zraněním podlehlo. Dalšími postřelenými je matka dívky 24letá žena. Je těžce zraněná ale ve stabilizovaném stavu, zásahy do břicha dostal i 33letý muž. Ten je v kritickém stavu, uvedla ve svém vysílání televize USA Today.