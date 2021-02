Trump odmítl žádost Senátu, aby svědčil pod přísahou

„Prezident nebude svědčit v neústavním procesu," sdělil Trumpův poradce Jason Miller stanici Fox News. Trumpův právní tým také potvrdil, že prezident do Senátu svědčit nepřijde. "Váš dopis pouze potvrzuje to, co je všem známo: nemůžete dokázat svá obvinění proti 45. prezidentovi Spojených států, který je nyní soukromým občanem," napsali v reakci na žádost právníci Bruce Castor a David Schoen.

Výzva Senátu nemá pro Trumpa právní závaznost a může ji odmítnout. Senát předem upozornil, že pokud tak Trump učiní, použije to při žalobě jako argument v Trumpův neprospěch, jako důkaz jeho neochoty. Později může Senát Trumpa předvolat, což by už bylo závazné a Trump by svědčit musel. Senátorům stačí k předvolání jakéhokoliv svědka nadpoloviční většina hlasů, kterou demokraté v Senátu v tuto chvíli disponují. Několik senátorů z obou politických táborů dnes ale uvedlo, že Trumpovo svědectví je zbytečné, protože by nepřineslo žádné nové poznatky, píše AP.