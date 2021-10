Profesor pustil studentům Othella s Olivierem, byl obviněn z rasismu

Pětašedesátiletý Sheng, který na Michiganské univerzitě působil přes 20 let a jehož skladby hrají přední symfonické orchestry celého světa, zahájil v tomto semestru seminář zaměřený na Shakespearova díla. Na první hodině pustil 10. září studentům film, v němž britský herec Laurence Olivier ztvárnil Othella. Spolu s dalšími třemi herci v této zfilmované divadelní inscenaci byl za výkon nominován na Oscara.

”Úplně mě to šokovalo,” napsala jedna ze studentek ve stížnosti na Shenga vedení fakulty. To se posléze omluvilo stejně jako Sheng, jehož kurz pak převzal děkan hudební a divadelní fakulty David Gier. „Shengův čin není v souladu s přesvědčením naší školy, která bojuje proti rasismu, za různost a za rovnost a inkluzi,” řekl Gier k zářijovému incidentu. „Pro studenty to bylo zraňující a zneklidňující.“ Dodal, že seminář převzal po dohodě se Shengem.