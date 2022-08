Překvapilo mě, že přežil, řekl muž, který napadl spisovatele Rushdieho

„Asi mě překvapilo, když jsem slyšel, že přežil,“ řekl listu New York Post Hadi Matar, 24letý muž, který v pátek během přednášky v New Yorku pobodal britského spisovatele indického původu Salmana Rushdieho. Matar odmítl komentovat, zda se k útoku nechal inspirovat bývalým íránským duchovním vůdcem ajatolláhem Rúholláhem Chomejním. „Respektuji ho. Podle mě to byl skvělý člověk, to je všechno, co k tomu řeknu,“ prohlásil Matar o Chomejním, který zemřel v roce 1989.