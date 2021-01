Policista chránící Kapitol v nemocnici zemřel

Policie chránící americký Kapitol nakonec potvrdila informaci některých televize CNN a listu The New York Times o úmrtí jednoho ze svých členů kvůli střetům s příznivci prezidenta Donalda Trumpa, kteří ve středu vtrhli do budovy Kongresu. Rezignovala už druhá ministryně a odešel také šéf ochranky Senátu.