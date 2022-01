Na koleje v Los Angeles se zřítilo letadlo, pilota vytáhli sekundy před nárazem vlaku

Zadní část vraku zasahovala na přejezdu do kolejiště. Dva policisté z poničené kabiny na poslední chvíli vytáhli zraněného pilota. Na videu je slyšet, jak na něj křičí: „Dělej, dělej.“ Šest sekund poté, co ho vyprostili, do vraku narazil v plné rychlosti osobní vlak Metrolink jedoucí z Lancasteru do centra Los Angeles. Není jasné, zda strojvůdce o vraku na kolejích věděl.