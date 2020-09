Brazilský expert se vydal pomoci domorodcům. Schytal od nich šíp do srdce

Vydal se do amazonské džungle, aby ochránil jeden z domorodých kmenů. Od jednoho člena kmene však místo toho schytal expert Rieli Franciscato šíp do srdce a na místě zemřel, uvedl britský deník The Guardian.