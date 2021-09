Bílý dům odstřihl Bidena z živého přenosu. Nerad ho prý nechává improvizovat

„Není to něco, co bychom mu doporučovali. Vlastně mu často říkáme – neodpovídejte na otázky,“ přiznala v květnovém rozhovoru pro stanici CNN mluvčí Bílého domu Jan Psakiová.

Důvodem je podle ní snaha tiskového týmu soustředit pozornost médií na témata, která považuje za důležitá. Jmenovitě na pandemii a obnovu ekonomického růstu země. Naopak témata, která považuje za problematická, například migraci přes hranici s Mexikem, by tiskový tým rád upozadil. Psakiová nicméně jedním dechem dodala, že je Biden prezidentem USA a bude si dělat a říkat, co bude chtít.

Již v několika případech se nicméně ukázalo, že tiskový servis do výstupů prezidenta zasahuje, aniž by ho na to předem upozornil. Naposledy tak učinil v pondělí, kdy šéf Bílého před kamerou diskutoval o vývoji lesních požárů s představiteli státu Idaho a federálními činiteli. Biden se v jednom okamžiku chtěl na cosi vyptat zástupce Národní lesnické asociace George Geisslera, byl však přerušen.