Andská tragikomedie: Kdo je prezident?

Pokud by ji nedostala, měl by prezident podle ústavy možnost vyhlásit předčasné parlamentní volby. Jenže opoziční většina, která z průzkumů ví, že by od občanů dostala na frak, se odmítla tímto návrhem zabývat a raději narychlo pokračovala ve schvalování svých příznivců do ústavního soudu. Vizcarra to však vzal jako faktické vyhlášení nedůvěry, rozpustil kongres a vyhlásil volby na 26. ledna příštího roku.