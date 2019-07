Novinky

Protržení hráze jímky na odpadní vody si 25. ledna vyžádalo přes 250 mrtvých, kteří zahynuli v proudu odpadní vody a bahna, když se hráz náhle sesula. Z nádrže vyteklo 12 milionů kubíků důlního odpadu. Agentura DPA uvedla, že kal z nádrže zaplavil plochu asi 290 hektarů.

Brazilská důlní společnost Vale se hájí, že dodržovala všechny předpisy a že kontrola německé firmy TÜV-Süd loni v září zjistila, že hráz nádrže je stabilní.

Stanice BBC však měla možnost vidět e-maily, kde TÜV-Süd ve vlastní analýze uváděla, že hráz nesplňuje bezpečnostní požadavky. Sypaná hráz podle ní byla ohrožena sufozí (podrytím). Docházelo ke zvodnění horniny, která se pak při průvalu chová jako kapalina.

Pohled na místo tragédie po protržení nádrže

FOTO: Reuters

Těžařská společnost Vale, které patřil důl na železnou rudu, u něhož se protrhla hráz, uzavřela s brazilsko-německou společností TÜV-Süd smlouvu v přepočtu za sto milionů korun, podle níž měla provádět bezpečnostní kontroly a navrhovat řešení problémů. Smlouva z listopadu 2017 se týkala navržení opatření řešícího tekoucí písky (kuřavku) v hrázi u Brumadinha označované jako B1. Jak se ale ukázalo, navržené řešení nepřineslo výsledek.

TÜV-Süd napsal v e-mailu důlní společnosti Vale 13. května 2018: „Dokončujeme studii o kuřavce u přehrady B1, ale vše ukazuje, že neprojde (certifikačním procesem).“ O dva dny poději následoval další e-mail: „Výsledky a čísla nás nechávají ve velmi nejisté pozici.“

Oblast u Brumadinha před a po protržení hráze

FOTO: Digitalglobe, Reuters

Loni 9. listopadu 2018 TÜV-Süd napsala: „Tato hráz má problémy se ztekucením písků.“ Přesto nakonec hráz B1 certifikaci dostala.

Otázky zůstávají



Vyšetřovatelé nyní zjišťují, jestli řešením nebyla změna způsobu certifikace, či byla udělena za splnění nějakých dalších podmínek - například, že se v okolí nesmí odstřelovat. Proč firma dala hrázi certifikaci, jasné není. Možná se inspektoři báli, že by v případě neudělení certifikace padl celý kontrakt s Vale, což je jedna z největších důlních společností na světě. S jinými dvěma firmami totiž Vale po neudělení certifikace vypověděla smlouvy o spolupráci. Není také jasné, jak vysoko skandál sahá, ale e-maily ukazují, že místní zaměstnanci se pokoušeli spojit s jedním z vedoucích pracovníků firmy v Německu.

Obyvatelé si prohlížejí místo katastrofy u Brumadinha.

FOTO: Reuters

Podle listu Folha de. S. Paulo vedení o riziku průvalu vědělo a jednalo o něm 11. prosince, i když po protržení výkonný ředitel společnosti Vale Fabio Schvartsman uvedl, že hráz, která byla vyřazována z provozu, se jevila při kontrole 10. ledna jako stabilní. Problémem kuřavky ale je, že k jejímu průvalu dochází naráz.

Firma při vyšetřování nespolupracuje



Brazilský prokurátor William Garcia Pinto Colego si stanici BBC stěžoval, že TÜV-Süd nespolupracuje při vyšetřování: „Firma se rozhodla mlčet. Nemám žádné pochybnosti, že větší spolupráce by mohla vnést do případu nové světlo a také objasnit, co se dělo za zavřenými dveřmi.“ TÜV-Süd nespolupracovala ani s parlamentní vyšetřovací komisí.

Že si všichni byli vědomi rizika, naznačuje i e-mailová komunikace po tragédii.

Dva dny po protržení přehrady jeden zaměstnanec TÜV-Süd uklidňoval vedení, že si není třeba dělat starosti kvůli certifikacím, které dala dalším třem hrázím v okolí: „Žádný strach. Všechny tři přehrady byly ovlivněny zhroucením B1.“ To podle BBC naznačuje, že nepůjde zjistit, jaký byl jejich stav před protržením B1.

Izraelští vojenští experti na místě protržené hráze pátrají po obětech.

FOTO: Washington Alves, Reuters

V únoru brazilská vláda nařídila do dvou let uzavřít v zemi všechny důlní odpadní nádrže, které byly postaveny stejnou metodou. Důlní společnosti v Brazílii používají nyní 84 nádrží tohoto typu, z toho u 43 hrozí nebezpečí protržení.

„Naši experti nejsou schopni potvrdit stabilitu žádné z kontrolovaných devíti hrází... Při kalkulacích jsme použili optimistické parametry,“ napsal TÜV-Süd firmě Vale 12. března.

Policie kvůli tragédii zadržela tři zaměstnance společnosti Vale a podle agentury DPA také dva kontrolory firmy TÜV.

Důlní společnost musí zaplatit odškodné

Brazilský soud 10. července rozhodl, že gigant Vale musí zaplatit všechny škody způsobené protržením důlní odpadní nádrže. Konečnou částku soudce nestanovil, podnik ale bude muset odškodnit rodiny obětí a zaplatit škody, které utrpěla místní infrastruktura a životní prostředí, uvedla ČTK.

„Částka se neomezí pouze na oběti této události, týká se i životního prostředí na místě i v regionu a hospodářství v zasažených oblastech,” uvedl v úterý soudce Elton Pupo Nogueira. Ten také potvrdil zmrazení 11 miliard reálů (66,5 miliardy Kč), jež firmě soudy už dříve obstavily.

„Právní zástupci společnosti Vale odpovědnost za škody způsobené protržením nádrže nepopírají,” uvedl soud.