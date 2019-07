Novinky

Skutečnost, že tři z šedesáti družic systému Starlink vypuštěných 23. května nefungují, představují podle časopisu Forbes vážný problém. Nemají totiž záložní systém, který by je v případě absence spojení umožnil z oběžné dráhy stáhnout. To znamená, že jsou neovladatelné a bude se u nich muset čekat na to, až se jejich dráha bude postupně snižovat, a nakonec shoří v atmosféře, k čemuž dojde zřejmě až za rok. „Tři satelity, které zpočátku komunikovaly se Zemí, ale dál už nefungují, sestoupí z orbity pasivně,“ konstatoval mluvčí firmy.

SpaceX u dalších dvou satelitů vypuštěných v květnu testuje, jak je stáhnout z oběžné dráhy, to však jde pouze u družic, s nimiž funguje spojení. Se zmíněnou trojicí se však spojení obnovit nepodařilo, a tak dál obíhají ve výši 440 km nad zemí.

Nebe plné nefunkčních družic?



Majitel firmy Elon Musk ještě před vypuštěním šedesáti družic 15. května upozorňoval, že je vysoce pravděpodobné, že některé nebudou fungovat kvůli množství nových technologií. Družice vypuštěné v květnu však nebudou součástí finální sítě, protože nemohou komunikovat mezi sebou, uvedl web Space News.

Pokud by se spolehlivost nezvýšila, při plné konstelaci by obíhalo ve vesmíru 600 nefunkčních satelitů. Pro srovnání v současné době obíhá kolem Země přes 2000 funkčních družic.

Obavy expertů



„Tři družice, které jsou mrtvé už po vypuštění, nejsou zrovna tím, co by SpaceX právě potřeboval,“ řekl Hugh Lewis z univerzity v Southamptonu, který se zaměřuje na kosmické smetí.

„Pětiprocentní selhání je sice lepší výsledek než u jiných starších satelitních konstelací, ale rozhodně to není dost dobré pro tak velkou satelitní konstelaci tisíců družic. Tam by měl být cíl alespoň procento,” dodal Brian Weeden z vesmírné organizace Secure World Foundation.

SpaceX kvůli tomu čelí kritice, protože konkurenční OneWeb, který letos vypustil prvních šest družic, na svých satelitech má možnost stažení i v případě ztráty komunikace, protože mají záložní systém.

Test rychlosti přenosu



Na finální oběžnou dráhu se navíc dostalo jen 45 družic, pět je teprve na cestě a u dalších pěti ještě přechod na vyšší orbitu pomocí iontového motoru nebyl zahájen, uvedla společnost, která nyní provádí testy, jak se daří přenášet signál a jak velké je zpoždění. Používá k tomu podle svých slov „streamovaná videa a videohry na síti“. Kvůli menšímu zpoždění signálu SpaceX požádal, aby družice mohly obíhat ve výšce 550 km, a ne v původní hladině 1150 km. To byl mělo umožnit teoreticky dosáhnout latence 15 milisekund, zatímco u stávajících geostacionárních družic je to půl minuty. Firma ale neohlásila, jaké latence dosáhla,