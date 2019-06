Novinky, ČTK

Americký server The Intercept v neděli uvedl, že soudce Sergio Moro překračoval meze, když spolupracoval s prokurátorem a snažil se nasměrovat vyšetřování korupčního skandálu okolo státní ropné firmy Petrobras proti Lulovi, aby nemohl uspět v loňských volbách a aby byla jeho Strana pracujících (PT) oslabena.

Serveru se podařilo získat z anonymního zdroje komunikaci Mora s prokurátorem při protikorupční operaci Lava Jato (Automyčka) posílanou přes aplikaci Telegram. Moro během vyšetřování nejméně dva roky soukromě komunikoval o případu s prokurátorem Deltanem Dallagnolem, což brazilské zákony zakazují, protože soudce musí být nestranný.

Protikorupční Automyčka Kauza Lava Jato (Automyčka) je největší korupční kauzou v historii Brazílie. Původně šlo o vyšetřování pár skupin podnikatelů kvůli praní špinavých peněz a daňovým únikům. Později vyšel najevo rozsáhlý systém úplatků, v němž figurovali i politici různých stran a řada firem, včetně státní ropné firmy Petrobras a stavebního konglomerátu Odebrecht. Ten uplácel politiky v mnoha latinskoamerických zemích, vyšetřován je například i bývalý prezident Brazílie Michel Temer a několik exprezidentů Peru.

Chyběly důkazy o vlastnictví luxusního apartmá

The Intercept rovněž uvedl, že panovaly pochybnosti o důkazech proti Lulovi. Byl stíhán, že dostal od stavební firmy OAS luxusní třípatrové apartmá v nově postaveném komplexu domů u pláže jako odměnu za zprostředkování milionových obchodů s firmou Petrobras. Prokurátor Dallagnol ale dával v komunikaci najevo pochybnosti ohledně dvou klíčových otázek - zda apartmá bylo skutečně Lulovo a zda tento případ měl něco společného s Petrobrasem.

Pokud by tam nebylo spojení s Petrobrasem, nebylo by možné v rámci operace Lava Jato Lulu vyšetřovat. A pokud by byt ani nevlastnil, jak tvrdil jeho obhájce, nedopustil by se korupce. Obžaloba stála jen na svědectví bývalého šéfa OAS, který vypovídal o vlastnictví bytu na základě dohody o snížení trestu. Navíc se objevovaly pochybnosti o tom, jaký byt měl vlastnit. Zmiňovaný měl být v části, která ještě ani nestála. Ve skutečnosti měl mít menší byt v nižším patře.

O účelovosti kauzy podle serveru svědčí, že krátce poté, co Moro vynesl verdikt o vině, potvrdil ho odvolací soud a Lula nemohl kandidovat, takže volby vyhrál kandidát ultrapravice Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro

FOTO: Sergio Moraes, Reuters

Lula vždy označoval obvinění za politicky motivovaná. Po zveřejnění uniklé komunikace mezi Morem a prokurátorem vyzval Lulův obhájce k okamžitému propuštění exprezidenta.

Dlouhá spolupráce soudce a prokurátora



Další v pondělí zveřejněné materiály dokonce ukazují, že vyšetřovatelé, kteří byli považováni za apolitické bojovníky proti korupci, se snažili zabránit tomu, aby se populární a úspěšný Lula vrátil do čela země a zlikvidoval Stranu pracujících.

Podezření, že Moro a Dallagnol spolupracovali, existovalo dlouho. Moro to už v roce 2016 vehementně popíral: „Slyšeli jste hodně o vyšetřovací strategii soudce Mora. Nemám žádnou vyšetřovací strategii. Lidé, kteří vyšetřují nebo rozhodují o vyšetřování, jsou veřejný žalobce a policie. Až nyní se však podezření potvrdilo. Moro poskytl v prosinci 2015 Dallagolovi tip na osobu, která by mohla promluvit o převodu majetku pro jedno z prezidentových dětí. „Dallagnol mu hned odpověděl. „Děkuji. Zkontaktujeme ho. A budou to desítky nemovitostí.“

Zveřejnění komunikace pobouřilo prokuraturu i soudce



Zveřejnění textových zpráv z mobilních aplikací posílaných přes internetovou službu Telegram Moro označil za ”zločineckou invazi” a prokuratura za ”odporný hackerský čin”. Prokuratura uvedla, že její práce vždy byla nestranná. Zveřejněním komunikace server podle ní ohrozil další vyšetřování i životy vyšetřovatelů a jejich rodin. Moro také kritizoval zpravodajský server, že mu nedal prostor se k informacím předem vyjádřit.

Lula, jenž stál v čele země v letech 2003 až 2010, je u velké části obyvatel stále velmi oblíben a byl favoritem loňských říjnových voleb. Ty nakonec vyhrál krajně pravicový politik Jair Bolsonaro, mimo jiné se slibem boje s korupcí. Za ministra spravedlnosti si vybral Mora, který měl kauzu Lava Jato několik let na starost.