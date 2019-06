Mladík v obchodním domě v USA vyhodil dítě ze třetího patra, dostal 19 let

Soud v americkém státě Minnesota poslal na 19 let do vězení 24letého Emmanuela Arandu, který letos v dubnu shodil z galerie ve třetím patře obchodního domu Mall of America pětiletého chlapce. Dítě utrpělo těžké zranění, ale pád přežilo, napsala agentura Reuters.