Sena byl zadržen v roce 2014 na základě podezření, že on, jeho žena a jeho bývalá žena natáčely po 12 let znásilňovaní svých vlastních dětí a příbuzných. Ženy ale byly i objektem jeho zločinů, musely mít sex se svými syny.

Obě ženy se přiznaly a výměnou za to dostaly doživotí, přičemž mohou být podmínečně propuštěné po 10 letech.

Jedna z obětí, dcera, která je už dospělá, u soudu svědčila a popsala, co musela prožít: „Byla jsem pro něj jen objekt, se kterým dělal hrozné věci, protože nebyl nikdo, kdo by mu řekl, aby to bylo jinak.“

Soudce William Kephart řekl o 52letém Senovi, že má velmi zvrácenou povahu a je velmi sobecký.

Sena byl zatčen poté, co komando SWAT provedlo razii v jeho obytném přívěsu a zabavilo videa. Zasáhlo po výpovědi dvou obětí, už dospělé ženy a teenagera, kteří uvedli, že byli nuceni do sexu s otcem, matkou a macechou a že si to jejich trýznitelé natáčeli.

Několik týdnů po zatčení se ukázalo, že obětí bylo více, nejméně osm. Všechny patřily do širšího příbuzenstva.