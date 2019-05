„Jasně jsme selhali,” řekl Muilenburg. „Ano, neudělali jsme to správně,” poznamenal také ředitel, podle nějž se ale problém už podařilo odstranit.

Ve čtvrté generaci Boeingu 737 označované jako MAX byl nově použit automatický systém vyrovnání letu MCAS, který měl zabránit ztrátě vztlaku při přetažení, kdy je úhel náběhu příliš velký. MCAS reagoval na data z jednoho ze dvou snímačů AOA. Pokud ukazoval příliš velký úhel náběhu, systém MCAS automaticky stlačil nos k zemi.

Piloti však nebyli nijak varováni, když každý ze dvou snímačů AOA poskytoval jiné údaje.

In an exclusive interview with @NorahODonnell, @BoeingCEO apologizes for the 2 deadly crashes involving Boeing’s 737 max planes.



Dennis Muilenburg says the company is learning from the accidents, and vows to make improvements. https://t.co/yZ9q150QLX pic.twitter.com/6PxCw5x9vE