Požár z minulého týdne se rychle rozšířil v neděli v noci, kdy se zdvojnásobila sežehnutá oblast, k čemuž přispěl nejen vítr o rychlosti 20 km/h s nárazy o rychlosti 40 km/h, ale hlavně kvůli nízké vlhkosti. Les hoří už na obou stranách dálnice 58, která musela být uzavřena stejně jako dálnice 35 v délce 25 kilometrů.

Mohutný požár lesa v kanadské Albertě

FOTO: Handout, Reuters

V části městečka High Level byla v noci na úterý nařízena evakuace, která se má uskutečnit do 72 hodin. Požár se stále nedaří dostat pod kontrolu, i když skoro osmdesát hasičů nasadilo i vodní bombardéry.

Mandatory EVACUATION ORDER for Town of High Level - zone info available at https://t.co/LYzFzSmOyW . Recommended routes are Hwy 58 East & 88 South. Prepare for 72+ hrs away. Receptions centres are at Slave Lake Legacy Centre & High Prairie Sports Palace: https://t.co/RsPZqyn3Dy pic.twitter.com/k8yJMNQhu6

High Level leží 740 kilometrů severozápadně od Edmontonu a žije v něm 3000 lidí.

V polovině okresu Mackenzie byly přerušeny dodávky proudu.

Oblasti Alberty ohrožené požáry

FOTO: Government of Alberta

V celé severní polovině Alberty je vysoké riziko požáru.

1/x The Chuckegg Creek wildfire (HWF-042) is burning out of control in the High Level Forest Area, to the southwest and west of the town of High Level. The wildfire has been very active today and has crossed Highway 58 approximately 20 kilometres west of the town. pic.twitter.com/cDRx0Xoh4R