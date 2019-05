Incident natočila na video neznámá osoba, která jej následně umístila na sociální sítě. „Jsme teprve ve velmi rané fázi vyšetřování incidentu. Na záběrech je policista, který u policie pracuje 11 let, a 45letá žena, která měla být zatčena již v minulosti. Policista ji při pochůzce poznal a snažil se ji zatknout,“ řekl policejní mluvčí Steve Dorris.

Při pokusu o zatčení však žena kladla odpor a policista chtěl při strkanici použít taser. V té době je na videu slyšet, jak žena vykřikne, že je těhotná.

Nepovedený zásah vyvrcholí, když se žena zmocní policistova taseru a rozhodne se jej použít proti němu. V tu chvíli se ozve celkem pět výstřelů, z čehož minimálně jeden ženu zasáhl. I přes následnou pomoc policisty, který vyvázl bez zranění, žena na místě zemřela.

Video vzbudilo ohlas mezi uživateli sociálních sítí. Podle některých mělo být zatčení vedeno mírněji, ozývají se i hlasy, že žena byla psychicky nemocná. Policie zatím informace o těhotenství či psychické nemoci nepotvrdila.

